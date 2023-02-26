«ПСЖ» нашёл нового звёздного тренера

Во французском «ПСЖ» всерьез задумываются над сменой главного тренера команды. По сообщениям инсайдера Андриена Гренье, парижский гранд хочет уволить Кристофа Галтье, а на его место пригласить Томаса Тухеля, ранее уже работавшего с командой. Немец тренировал «ПСЖ» с 2018 по 2020 год.

При этом, как отметил журналист в социальных сетях, сам Тухель не спешит принимать решение и хочет дождаться лета. Ранее сообщалось, что Томас хотел бы поработать в мадридском «Реале» или мюнхенской «Баварии».

Последним клубом 49-летнего наставника был лондонский «Челси», который он покинул в сентябре 2022 года.