«Монпелье» притормозил «Ланс»

В 25-м туре Лиги 1 ведущий борьбу за топ-позиции «Ланс» гостил у «Монпелье». Фаворит быстро повел после изящного удара над голкипером от Анжело Фюльжени. Но, несмотря на перевес по ходу поединка, «Ланс» не смог развить успех. А вот противник отыгрался после перерыва, Фет Мауасса здорово сыграл головой после навеса Жориса Шотара - 1:1.

«Ланс» в итоге догнал «Монако» на третьем месте, «Монпелье» - все так же 14-й.