«Монпелье» притормозил «Ланс»

В 25-м туре Лиги 1 ведущий борьбу за топ-позиции «Ланс» гостил у «Монпелье». Фаворит быстро повел после изящного удара над голкипером от Анжело Фюльжени. Но, несмотря на перевес по ходу поединка, «Ланс» не смог развить успех. А вот противник отыгрался после перерыва, Фет Мауасса здорово сыграл головой после навеса Жориса Шотара - 1:1.
«Ланс» в итоге догнал «Монако» на третьем месте, «Монпелье» - все так же 14-й.
Протокол игры
|4'Фюльжени Анжело (0:1)
|(1:1) Мауасса Фет59'
Лекомт Бенжамен•Куяте Кики•Жюльен Кристофер•Эстев Максим31' (Фаяд Халил (31') •Сако Фалае•Силла Иссиага•Шотар Жорис•Ферри Жордан•Норден Арно89' (Жермен Валер (89') •Мауасса Фет72' (Мавидиди Стефи (72') •Хазри Вахби89' (Тшато Энзо (89')
Самба Брис•Гради Жонатан•Дансо Кевин• 21'Медина Факундо•Франковски Пшемыслав88' (Ле Кардинал Жюльен (88') •Мачадо Дейвер78' (Айдара Массадио (78') •Абдул-Самед Салис•Фофана Секо•Томассон Адриен78' (Да Коста Давид Перейра (78') • 85'Фюльжени Анжело63' (Опенда Лои (63') •Сотока Флориан 23'
25 февраля. Стадион "Стад де ля Моссон".
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