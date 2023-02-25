«Аль-Наср», за который с недавних пор играет звёздный форвард Криштиану Роналду, нацелился на Серхио Рамоса, о чём сообщалось накануне. По данным Fichajes, Роналду хотел бы, чтобы его бывший партнёр по «Реалу» перебрался в «Аль-Наср» перед следующим сезоном.

Подписать Серхио Рамоса летом «Аль-Наср» сможет бесплатно, если испанец не продлит контракт с «ПСЖ». В то же время отмечается, что 36-летний защитник настроен до последнего ждать предложения от гранда Лиги 1.

Отметим, что на днях Серхио Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании. Защитник отметил, что завершил международные выступления не по собственной воле.