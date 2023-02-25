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Чемпионат Франции. Лига 1

​Роналду хочет видеть Рамоса в «Аль-Насре» слухи

25 Февраля 2023 • 15:57 Комментировать (1)

«Аль-Наср», за который с недавних пор играет звёздный форвард Криштиану Роналду, нацелился на Серхио Рамоса, о чём сообщалось накануне. По данным Fichajes, Роналду хотел бы, чтобы его бывший партнёр по «Реалу» перебрался в «Аль-Наср» перед следующим сезоном.

Подписать Серхио Рамоса летом «Аль-Наср» сможет бесплатно, если испанец не продлит контракт с «ПСЖ». В то же время отмечается, что 36-летний защитник настроен до последнего ждать предложения от гранда Лиги 1.

Отметим,  что на днях Серхио Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании. Защитник отметил, что завершил международные выступления не по собственной воле.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду ПСЖ Серхио Рамос Аль-Наср трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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CHegevarra007
25 Февраля 2023 в 16:13
Марсело, Рамос, Бускетс, Модрич - и нормуль))
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