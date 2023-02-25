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Месси может сменить клуб на один матч

25 Февраля 2023 • 11:46 Комментировать

Звездный нападающий Лионель Месси, у которого истекает трудовое соглашение с «ПСЖ», может провести товарищеский поединок за другой клуб. Согласно данным журналистов UOL, 35-летний форвард вернется в «Ньюэллс Олд Бойз», в котором начинал карьеру.

Месси примет участие в матче в честь Макси Родригеса, который недавно объявил о завершении игровой карьеры. Встреча запланирована на 16 июня текущего года.

Действующий контракт Лионеля с парижским грандом рассчитан до конца июня 2023 года. Стороны ведут переговоры о продлении сотрудничества, но пока не могут согласовать финансовые условия сделки.

Известно, почему Месси не может договориться с «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Ньюэллс Олд Бойз
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