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Чемпионат Франции. Лига 1

Джибриль Сиссе продолжает открывать свои новые таланты

25 Февраля 2023 • 10:41 Комментировать

Бывший французский футболист Джибриль Сиссе, забивший два гола а ворота московского ЦСКА в Суперкубке Европы в 2005 году, продолжает открывать в себе новые таланты. Ранее он начал сотрудничество с серией супермаркетов Lidl в качестве представителя их бренда одежды, а сейчас 41-летний футболист решил попробовать себя и в музыке.

Сиссе принял участие во французском конкуре «Певец в маске», когда человек, внешность которого скрыта, поет, после чего раскрывает удивленной публике свое истинное лицо. Сиссе исполнил песни Wham!, di Macklemore и даже очень известной группы Eurythmics.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ливерпуль Джибриль Сиссе
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