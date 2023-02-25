Джибриль Сиссе продолжает открывать свои новые таланты

Бывший французский футболист Джибриль Сиссе, забивший два гола а ворота московского ЦСКА в Суперкубке Европы в 2005 году, продолжает открывать в себе новые таланты. Ранее он начал сотрудничество с серией супермаркетов Lidl в качестве представителя их бренда одежды, а сейчас 41-летний футболист решил попробовать себя и в музыке.

Сиссе принял участие во французском конкуре «Певец в маске», когда человек, внешность которого скрыта, поет, после чего раскрывает удивленной публике свое истинное лицо. Сиссе исполнил песни Wham!, di Macklemore и даже очень известной группы Eurythmics.