Источник: Месси хочет вернуться в свой первый клуб

На фоне осложнений в переговорах Лионеля Месси с руководством «ПСЖ», которые, как мы уже упоминали, не клеятся из-за финансовых разногласий, появилась достаточно любопытная информация о том, что Месси, как и многие другие аргентинцы, хотел бы на «старости футбольных лет» поиграть у себя на родине.

Об этом сообщает издание UOL со ссылкой на английскую The Mirror. Речь идет, конечно же, о возвращении в «Ньюэллс Олд Бойз», клуба, за который Месси выступал в детстве - с 1994 по 2000 год, после чего был замечен «Барселоной» и перебрался в Испанию, готовиться к великим делам. Так ли это, покажет будущее. Возможно, ближайшее.