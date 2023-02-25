Тренер «Марселя»: «С таким составом «ПСЖ» должен выигрывать все матчи»

В матче чемпионата Франции «Марсель» встретится со звездным «ПСЖ». Главный тренер провансальского коллектива Игор Тудор дал интервью в преддверии этого противостояния.

«С тем составом, что имеет «ПСЖ», они должны быть фаворитами в каждом матче. Команда с таким подбором звезд должна выигрывать все матчи. Мы же уверены в своих силах и хотим успешно выступить на своем поле. Будем сражаться и сделаем все возможное. Хотим обыграть парижан еще раз», - передает слова тренера RMC Sport.

Поединок состоится в воскресенье, 26 февраля, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.