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Чемпионат Франции. Лига 1

Известно, почему Месси не может договориться с «ПСЖ»

25 Февраля 2023 • 09:46 Комментировать

Руководство французского «ПСЖ» пока не может договориться с аргентинским форвардом Лионелем Месси о пролонгации сотрудничества. Об этом рапортуют журналисты Le Parisien.

Как стало известно источнику, подписание нового контракта затягивается из-за требований 35-летнего нападающего. Месси не собирается идти на уступки в плане заработной платы. По действующему контракту аргентинец зарабатывает 38 миллионов евро и хочет сохранить это оклад. В Париже не готовы так много платить игроку.

Срок действующего трудового договора между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона. В текущей кампании Месси провел 27 матчей, записав на свой счет 16 забитых мячей и 14 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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