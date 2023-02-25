Известно, почему Месси не может договориться с «ПСЖ»

Руководство французского «ПСЖ» пока не может договориться с аргентинским форвардом Лионелем Месси о пролонгации сотрудничества. Об этом рапортуют журналисты Le Parisien.

Как стало известно источнику, подписание нового контракта затягивается из-за требований 35-летнего нападающего. Месси не собирается идти на уступки в плане заработной платы. По действующему контракту аргентинец зарабатывает 38 миллионов евро и хочет сохранить это оклад. В Париже не готовы так много платить игроку.

Срок действующего трудового договора между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона. В текущей кампании Месси провел 27 матчей, записав на свой счет 16 забитых мячей и 14 голевых передач.