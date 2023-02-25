Бывший чемпион мира: «Неймар - это не футболист»

Бывший немецкий чемпион мира и тренер самых разных немецких клубов, Феликс Магат, не особо высокого мнения о бразильском нападающем Неймаре. Он считает, что его грядущее отсутствие в игре с «Баварией» не станет особым подспорьем для баварцев, да и в целом, не очень ценит того, считая устаревшим типом игрока.

- То, что у него хорошая техника, мало что значит. Таких много. Не в этом сила игрока. Напряженная работа означает больше, чем талант. Неймар - не современный футболист. Он не умеет играть в современной манере, действовать на команду, - цитирует слова Феликса Магата Sky Sports.