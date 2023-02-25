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Чемпионат Франции. Лига 1

Бывший чемпион мира: «Неймар - это не футболист»

25 Февраля 2023 • 09:28 Комментировать

Бывший немецкий чемпион мира и тренер самых разных немецких клубов, Феликс Магат, не особо высокого мнения о бразильском нападающем Неймаре. Он считает, что его грядущее отсутствие в игре с «Баварией» не станет особым подспорьем для баварцев, да и в целом, не очень ценит того, считая устаревшим типом игрока.

- То, что у него хорошая техника, мало что значит. Таких много. Не в этом сила игрока. Напряженная работа означает больше, чем талант. Неймар - не современный футболист. Он не умеет играть в современной манере, действовать на команду, - цитирует слова Феликса Магата Sky Sports.

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Бавария Феликс Магат ПСЖ Неймар
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