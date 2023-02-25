Звезда «ПСЖ» опубликовал пост с призывом помочь беженцам из Украины

Испанский защитник Серхио Рамос, выступающий в чемпионате Франции за «ПСЖ», в социальных сетях опубликовал свою фотографию, на которой он одет в толстовку с рисунком флага Украины. Футболист в публикации просит оказать поддержку беженцам из Украины.

«Мы можем и дальше помогать этим людям. Ну нужно забывать о них», - гласит сообщение Серхио в социальных сетях.

Напомним, что Рамос накануне принял решение о завершении карьеры в национальной сборной Испании.

В текущем сезоне защитник провел 21 поединок в чемпионате Франции, в которых отметился одной результативной передачей.