«Аль-Наср» не намерен довольствоваться подписанием Криштиану Роналду. Саудовский клуб планирует и дальше приглашать статусных игроков в свои ряды. Как сообщает в социальных сетях журналист и инсайдер Адриан Гренье, в сферу интересов «Аль-Насра» входит звёздный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос.

Будущее 36-летнего Серхио Рамоса на «Парк де Пренс» выглядит туманным – действующий контракт испанца истекает по завершению нынешнего сезона. «Аль-Наср» может воспользоваться ситуацией и сделать Рамосу предложение.

Таким образом, в обозримом будущем Серхио Рамос и Криштиану Роналду могут воссоединиться в Саудовской Аравии.

Накануне Серхио Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании против своей воли.