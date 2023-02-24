​Канчельскис: «Головину сейчас нет никакого смысла переходить в другую лигу»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис дал комментарий по поводу перспектив полузащитника Александра Головина. Последний, напомним, уже пятый сезон проводит в «Монако».

«Монако» разве плохой клуб? Он находится на лидирующих позициях французского чемпионата, поэтому переходить Александру в другую лигу не имеет никакого смысла на сегодняшний день», - высказался Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Всего за «Монако» Александр Головин провёл 165 матчей. В них российский полузащитник записал на свой счёт 23 гола и 32 результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.