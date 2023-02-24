​«Можно разрушить карьеру: Камоцци не советует Головину переходить в «ПСЖ»

Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», высказался насчёт полузащитника «Монако» Александра Головина. Камоцци не советует российскому игроку переходить в «ПСЖ», если такой вариант появится.

«Я думаю, что для Головина «ПСЖ» – лучшее место, где можно разрушить свою карьеру. Лучше ему продолжить играть в «Монако» или перейти в какой-то другой клуб», - высказался Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Говоря о «ПСЖ», Камоцци привёл в пример Джанлуиджи Доннарумму, Ашрафа Хакими и Мауро Икарди. По мнению функционера, переход в «ПСЖ» плохо отразился на карьерах упомянутых футболистов.

Отметим, что Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года после перехода из ЦСКА.