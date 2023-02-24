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Чемпионат Франции. Лига 1

Холанн пригласил Мбаппе выступать за сборную Норвегии

24 Февраля 2023 • 04:20 Комментировать

Нападающий Эрлинг Холанн, безусловно, является главной футбольной надеждой своей страны, именно с ним жители Норвегии связывают свои чаяния снова, впервые в 21-м веке, увидеть свою команду на крупном международном турнире, чего с Норвегией не было с 2000 года - последнего в 20-м веке. Однако для этого ему требуется хороший партнер - и Холанн подыскивает его. Причем в неожиданных местах.

- Мбаппе очень хорош. Конечно, я очень хотел бы, чтобы он играл за Норвегию. Это было бы невероятно, но, как известно, невозможно. Он быстр, силен, уже много лет на должном уровне. Что? Ему лишь на два года больше, чем мне? Не может быть, вы шутите! - цитирует Холанна RMC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Норвегии Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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