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Чемпионат Франции. Лига 1

Ловрен объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии

23 Февраля 2023 • 14:32 Комментировать
Анже
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Лион
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25.02 19:00

Бывший защитник «Зенита» Деян Ловрен, в настоящий момент выступающий за французский «Лион», объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии.

«Я принял это решение после долгих раздумий. Наступил день, когда я должен попрощаться со сборной, хотя я по-прежнему остаюсь её страстным болельщиком», — написал Ловрен в своих социальных сетях.

Цвета национальной команды Хорватии Ловрен защищал с 2009 года. В общей сложности за сборную защитник провёл 78 матчей и забил пять голов.

Напомним, что на чемпионате мира, который проходил с 20 ноября по 18 декабря прошлого года в Катаре «шашечные» заняли третье место.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Сборная Хорватии Деян Ловрен
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АНЖЕ ЛИОН
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