Ловрен объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии

Бывший защитник «Зенита» Деян Ловрен, в настоящий момент выступающий за французский «Лион», объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии.

«Я принял это решение после долгих раздумий. Наступил день, когда я должен попрощаться со сборной, хотя я по-прежнему остаюсь её страстным болельщиком», — написал Ловрен в своих социальных сетях.

Цвета национальной команды Хорватии Ловрен защищал с 2009 года. В общей сложности за сборную защитник провёл 78 матчей и забил пять голов.

Напомним, что на чемпионате мира, который проходил с 20 ноября по 18 декабря прошлого года в Катаре «шашечные» заняли третье место.