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Чемпионат Франции. Лига 1

​Раскрыты цели Месси

22 Февраля 2023 • 16:56 Комментировать

Будущее Лионеля Месси остаётся обсуждаемой темой в футбольном мире. Журналист Гастон Эдул из TyC Sports поделился своими инсайдами о целях 35-летнего аргентина на ближайшие годы. Комментарий журналиста приводит All About Argentina.

По данным Эдула, Месси хочет продолжать выступать в Европе, чтобы всерьёз претендовать на «Золотой мяч» в этом году, и чтобы в хорошей форме подойти к Кубку Америки 2024 года. Кроме того, Месси хочет завоевать трофей Лиги чемпионов.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает ближайшим летом. Ожидается, что переговоры о новом трудовом соглашении продолжатся весной.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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