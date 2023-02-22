​Раскрыты цели Месси

Будущее Лионеля Месси остаётся обсуждаемой темой в футбольном мире. Журналист Гастон Эдул из TyC Sports поделился своими инсайдами о целях 35-летнего аргентина на ближайшие годы. Комментарий журналиста приводит All About Argentina.

По данным Эдула, Месси хочет продолжать выступать в Европе, чтобы всерьёз претендовать на «Золотой мяч» в этом году, и чтобы в хорошей форме подойти к Кубку Америки 2024 года. Кроме того, Месси хочет завоевать трофей Лиги чемпионов.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает ближайшим летом. Ожидается, что переговоры о новом трудовом соглашении продолжатся весной.