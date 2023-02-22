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Чемпионат Франции. Лига 1

​Появилась новая информация о будущем Месси

22 Февраля 2023 • 14:59 Комментировать

В прессе продолжает появляться информация о будущем звёздного форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. Журналисты Гастон Эдул и Флоран Торшу считают, что аргентинец наверняка останется в Париже.

«Когда закончилась встреча окружения Месси с «ПСЖ», у сторон не было ощущения, что контракт невозможно согласовать. Предложение не отклонили, а попросили изменить его условия. Вторая встреча пройдёт после ответного матча против «Баварии», - слова Эдула приводит All About Argentina.

«Мне сказали, что результат противостояния с «Баварией» не изменит решения Месси. Его окружение сообщает, что Лео адаптировался в Париже. Там комфортно его семье», - отметил Торшу.

Лионель Месси играет за «ПСЖ» с лета 2021 года. Его действующий контракт истекает в конце нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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