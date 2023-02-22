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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» опубликовал новые данные по травме Неймара

22 Февраля 2023 • 10:00 Комментировать

Врачебный штаб «ПСЖ» провел повторное медицинское обследование бразильского нападающего Неймара. Напомним, что звездный южноамериканец получил повреждение в недавнем матче чемпионата Франции против «Лилля» (4:3).

Как сообщила пресс-служба столичного клуба, у 31-летнего футболиста выявлено растяжение голеностопа с повреждением связок. Новый осмотр игрока будет проведен на следующей неделе.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар провел 20 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Его контракт с парижским грандом рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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