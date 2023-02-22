Ротен: «Трансфер Месси - провал «ПСЖ»

Экс-полузащитник сборной Франции и «ПСЖ» Жером Ротен считает, что парижскому гранду не нужны Лионель Месси и Неймар. По его мнению, клубу нужно строить команду вокруг Килиана Мбаппе.

«Нужно разбить атакующее трио. Это должно быть целью «ПСЖ». Нужно убрать хотя бы одного из них. Я имею в виду Неймара или Месси. Мбаппе должен остаться.

Лионель с самого начала был аномалией в Париже. Клубу стоит признать, что его переход стал провалом», - передает слова Жерома RMC Sport.

Месси перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента из «Барселоны» летом 2021 года. Срок трудового соглашения между аргентинцем и парижанами истекает по завершении текущего сезона