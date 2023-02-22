Во Франции судей хотят оснастить микрофонами до конца сезона

Как сообщает издание Get French Football News, Федерация футбола Франции хочет ввести в эксплуатацию микрофоны для судей Лиги 1 и Лиги 2 до окончания нынешнего сезона.

По информации источника, тема оснащения судей микрофонами, чтобы они могли чётче объяснять свои решения телезрителям и болельщикам на трибунах, стала очень актуальной во Франции в течение последних месяцев.

Одним из переломных моментов в этом вопросе стало спорное судейское выступление в игре между «Марселем» и «Лионом» (0:3), прошедшей первого мая прошлого года. Тогда президенты обоих клубов призвали к оснащению судей микрофонами.