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Чемпионат Франции. Лига 1

Во Франции судей хотят оснастить микрофонами до конца сезона

22 Февраля 2023 • 01:38 Комментировать

Как сообщает издание Get French Football News, Федерация футбола Франции хочет ввести в эксплуатацию микрофоны для судей Лиги 1 и Лиги 2 до окончания нынешнего сезона.

По информации источника, тема оснащения судей микрофонами, чтобы они могли чётче объяснять свои решения телезрителям и болельщикам на трибунах, стала очень актуальной во Франции в течение последних месяцев.

Одним из переломных моментов в этом вопросе стало спорное судейское выступление в игре между «Марселем» и «Лионом» (0:3), прошедшей первого мая прошлого года. Тогда президенты обоих клубов призвали к оснащению судей микрофонами.

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Евро-Футбол.Ру,
Судейство Лига 1 Федерация Футбола Франции Лига 2 Судьи
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