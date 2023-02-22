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Чемпионат Франции. Лига 1

Французским судьям не будут снижать оценку из-за VAR

22 Февраля 2023 • 01:23 Комментировать

Как сообщает издание L’Equipe, комплексная рейтинговая система для французских судей изменится. Когда система VAR отменяла одно из их решений, французские судьи обычно получали более низкую оценку на том основании, что они изначально допустили ошибку.

Но этого больше не будет, заявил Эрик Боргини, президент Федеральной комиссии по судейству. Боргини добавил, что судьи в основном оцениваются исходя из их технических характеристик бывшими рефери, выступающими в качестве полевых наблюдателей.

«С того момента, как правила игры позволяют использовать VAR, наказание судьи является ненормальным. Это не логично, потому что это предусмотрено правилами. VAR должен помогать, и судья должен чувствовать лёгкость, принимая правильное решение без изменения его оценки», - сказал Боргини.

Футбольный деятель хочет реализовать эти изменения в следующем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Франции Судейство Судьи вар VAR
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