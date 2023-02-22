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Игроки в покер говорят, что у Неймара есть потенциал стать профессионалом

22 Февраля 2023 • 01:08 Комментировать

По словам трёх профессиональных игроков в покер, с которыми связалось издание RMC Sport, бразильский форвард «ПСЖ» Неймар однажды тоже может обрести профессиональный статус игрока.

На вопрос об уровне игры Неймара в покер один из экспертов сказал: «У него есть потенциал. У него менталитет конкурента, потому что он играл в футбол на самом высоком уровне. С того момента, как вы выходите на поле на самом высоком уровне, я думаю, что у вас уже есть очень важное преимущество перед вашими соперниками. Он через многое прошёл в футболе, и у него есть способности бороться, несмотря на сложности».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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