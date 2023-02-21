Луиш Кампуш может покинуть должность советника «ПСЖ» по футбольным вопросам. Как сообщает Foot Mercato, в стане гранда Лиги 1 недовольны работой Кампуша. Так, в клубе плохо оценивают работу функционера на трансферном рынке: некоторые новички не оправдали ожиданий, а некоторых игроков (например, Хакима Зиеша) подписать не удалось.

Отмечается, что нахождение в «ПСЖ» Луиша Кампуша перекрывает путь на тренерский мостик для Зинедина Зидана. Француз не согласится принять команду, пока в клубе работает португалец.

В последнее время «ПСЖ» показывает неубедительные результаты. Под давлением оказался не только Луиш Кампуш, но и главный тренер команды Кристоф Галтье.