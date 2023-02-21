Нападающий Лионель Месси с высокой долей вероятности отклонит предложение «ПСЖ» о продлении контракта. Об этом рассказывает Get French Football News со ссылкой на издание L'Equipe.

Ранее в прессе проскакивала информация о том, что Лионель Месси может вернуться в «Барселону» или отправиться в МЛС в «Интер Майами». Эти клубы могут подписать аргентинца на правах свободного агента, ведь действующий контракт Лео истекает в конце нынешнего сезона.

Лионель Месси играет за «ПСЖ» с лета 2021 года. С тех пор аргентинец провёл за французскую команду 61 матч. В них Месси записал на свой счёт 27 голов и 29 результативных передач на партнёров.