В обозримом будущем «ПСЖ» может пойти на смену главного тренера. Кристоф Галтье, который в настоящий момент работает с командой, оказался под давлением на фоне неубедительных результатов в последнее время.

Как сообщает Scottish Daily Express Sport, руководители «ПСЖ» уже обсуждали кандидатуру Стивена Джеррарда. В Париже считают, что молодой тренер сможет добиться прогресса команды.

В то же время отмечается, что «ПСЖ» рассматривает и вариант с возвращением на тренерский мостик Томаса Тухеля.

Стивен Джеррард находится без работы с октября после отставки из «Астон Виллы».