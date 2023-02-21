Неймар принял решение, где хочет продолжить карьеру

Бразильский форвард Неймар не планирует покидать «ПСЖ», несмотря на планы руководства продать его в летнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах Get French Football News.

31-летний нападающий сбирается полностью отработать действующее трудовое соглашение с парижанами, которое рассчитано до лета 2025 года. В составе столичного коллектива южноамериканец выступает с 2017 года.

Отмечается, что планы Неймара не поменяются даже в случае ухода из клуба аргентинца Лионеля Месси.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Неймар провел 20 поединков, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и 11 голевых передач.