Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар принял решение, где хочет продолжить карьеру

21 Февраля 2023 • 09:48 Комментировать

Бразильский форвард Неймар не планирует покидать «ПСЖ», несмотря на планы руководства продать его в летнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах Get French Football News.

31-летний нападающий сбирается полностью отработать действующее трудовое соглашение с парижанами, которое рассчитано до лета 2025 года. В составе столичного коллектива южноамериканец выступает с 2017 года.

Отмечается, что планы Неймара не поменяются даже в случае ухода из клуба аргентинца Лионеля Месси.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Неймар провел 20 поединков, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и 11 голевых передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Февраля
10:13 · Германия. Бундеслига
Мостовой рассказал, чем Монако для Головина лучше Дортмунда
09:48 · Франция. Лига 1
Неймар принял решение, где хочет продолжить карьеру
20 Февраля
19:12 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший бомбардир 2023 года в топ-5 лигах Европы
18:15 · Франция. Лига 1
​Рамос: «Меня больше не удивляет Месси» 3
16:48 · Италия. Серия А
​«Ювентус» принял решение по экс-игроку «Зенита» Паредесу 1
16:28 · Франция. Лига 1
​Анри упрекнул друзей Неймара
15:35 · Германия. Бундеслига
Неймар пропустит ответный матч с «Баварией» в Лиге чемпионов
13:51 · Франция. Лига 1
Мбаппе обратился к травмированному Неймару
12:55 · Германия. Бундеслига
Названы три трансферные цели «ПСЖ»
11:20 · Франция. Лига 1
Месси получил самую низкую оценку из звёздного трио «ПСЖ» за матч с «Лиллем»
11:17 · Германия. Бундеслига
Коло-Муани – одна из главных целей «ПСЖ» на грядущее лето
11:08 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи не терял связь с Тухелем после увольнения немца
11:06 · Франция. Лига 1
Алексис Санчес мог продолжить карьеру в Турции
10:55 · Россия. Премьер-лига
Нагорных раскритиковал поведение «Лиона» в несостоявшейся сделке по Изидору
10:24 · Франция. Лига 1
Неймар показал фотографию травмированной ноги фото
Все новости
Рекомендуем