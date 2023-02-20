Самый дорогой игрок в истории больше не нужен: Почему «ПСЖ» избавляется от Неймара

В последнее время в прессе всё чаще появляются сообщения о возможном летнем уходе из «ПСЖ» Неймара. В 2017 году гранд Лиги 1 заплатил за бразильского форварда 222 миллиона евро. Этот трансфер остаётся самым дорогим в истории футбола. Теперь же «ПСЖ» готов продать Неймара за куда более низкую сумму. СМИ говорят о 60 миллионах евро. Так почему же парижане решили избавиться от Неймара? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается найти причины.

Деньги – денежки

В новостях о возможной продаже Неймара часто говорят об экономической составляющей. У «ПСЖ» не всё в порядке с финансовым fair play, и клубу нужно работать над сокращением зарплатной ведомости. Неймар в Париже зарабатывает от 37 до 47 миллионов евро в год (разные источники приводят разные цифры). Поговаривают, что «ПСЖ» сложно оставаться в рамках fair play при выплате зарплат Неймару, Лионелю Месси и Килиану Мбаппе. Поскольку гранд Лиги 1 настроен продлевать контракт с Месси, Неймара придётся продавать. Мбаппе же в силу его возраста считается неприкасаемым.

Кстати говоря, в прессе проскакивали слухи о том, что «ПСЖ» может даже отпустить Неймара бесплатно – для клуба вычёркивание бразильца из зарплатной ведомости уже будет хорошим заработком. В то, что «ПСЖ» продаст Неймара за 0 евро, верится с трудом. Но посмотрим.

Конфликты

При всём своём таланте Неймар в «ПСЖ» достаточно «токсичен». Активные фанаты парижского клуба до сих пор регулярно оскорбляют бразильца – их отношения так и не наладились после того, как футболист хотел вернуться в «Барселону» несколько лет назад. Критика в адрес Неймара звучит регулярно – даже банальная фотография из «Макдональдса» способна наделать шороху, как было на днях.

Слухи говорят о том, что Неймар имеет проблемы в отношениях не только с фанатами, но и с футбольным советником «ПСЖ» Луишем Кампушем. Недавно даже проскакивала информация, что Неймар позволил себе возмутиться решениями Кампуша на трансферном рынке. В такой ситуации продажа игрока выглядит вполне логично.

Третий лишний?

Ещё одна причина, против которой нельзя пройти мимо, - избыток звёзд в атаке. Когда в твоём составе есть Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар, это, конечно, круто. Но с другой стороны это ограничивает тренера, как бы странно это не звучало. Посадить на скамейку кого-то из этого звёздного трио, если игрок здоров, – это значит столкнуться с вопросами, с критикой, а может даже с обидой и со скрытым конфликтом.

Иногда тренеру нужна более динамичная атака, где игроки будут больше бегать и больше отрабатывать на оборону. Но клуб вложил сумасшедшие деньги в трёх топ-нападающих, и их нужно использовать. При этом Неймар, Мбаппе и Месси не особенно любят обороняться, что их соперники и пытаются использовать, говоря об этом открыто. Получается, тренер и сам клуб невольно временами оказываются заложницами ситуации. Продажа одной из трёх звёзд может решить эту проблему.

Продавай вовремя

Бывает так, что футболиста нужно вовремя продать, прочувствовав этот самый момент. Возможно, для «ПСЖ» как раз наступает отличный момент, чтобы продать Неймара. На фоне конфликтов и травм в Париже вполне могут закрадываться сомнения в том, что бразилец будет стабильно демонстрировать топ-уровень в ближайшие годы. В этом смысле лучше продать Неймара ближайшим летом за 50-60 миллионов, чем через год отчаянно пристроить бразильца хоть куда-то за меньшую сумму и при этом продолжать платить ему огромную зарплату.

Александр Тихий