​Анри упрекнул друзей Неймара

Форвард «ПСЖ» Неймар недавно столкнулся с критикой после появления в социальных сетях фотографии из «Макдональдса». Фото опубликовал один из друзей бразильца спустя примерно сутки после поражения «ПСЖ» от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Комментарий по поводу ситуации дал известный в прошлом французский футболист Тьерри Анри.

«Это его друзья опубликовали фото? С такими друзьями и врагов не надо», - сказал Анри в эфире Amazon Prime.

Напомним, что в воскресном матче Лиги 1 против «Лилля» (победа «ПСЖ» со счётом 4:3) Неймар получил достаточно серьёзную травму голеностопа.