Месси получил самую низкую оценку из звёздного трио «ПСЖ» за матч с «Лиллем»

Журналисты Lequipe оценили игру футболистов «ПСЖ» в недавнем поединке 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля». Матч завершился волевой победой парижского гранда со счетом 4:3.

Самую высокую оценку в составе столичного коллектива получил нападающий Килиан Мбаппе. У француза восемь баллов их десяти возможных. Семь баллов получил бразилец Неймар, которой покинул поле в начале второго тайма из-за повреждения голеностопа.

Игру аргентинца Лионеля Месси оценили в пять баллов. Напомним, что 35-летний форвард забил победный мяч со штрафного в компенсированное время.

По итогам 24 туров Лиги 1 «ПСЖ» с 57 очками занимает первое место в турнирной таблице.