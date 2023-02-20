Алексис Санчес мог продолжить карьеру в Турции

Нападающий Алексис Санчес мог продолжить карьеру в турецком чемпионате. Согласно информации журналистов Telefoot, в подписании чилийского форварда был заинтересован стамбульский «Галатасарай».

Турецкий топ-клуб предлагал южноамериканцу трудовое соглашение с окладом в размере четырех миллионов евро, но Алексис сделал выбор в пользу «Марселя».

Нападающий пополнил ряды провансальского коллектива летом прошлого года на правах свободного агента. В текущем сезоне Санчес принял участие в 29 поединках, в которых записал на свой счет 13 голов и один результативный пас.