Звездный нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в социальных сетях снимок травмированной ноги. 31-летний бразилец получил повреждение по ходу домашнего поединка против «Лилля» (4:3) в 24-м туре чемпионата Франции.

«Снова и снова», - подписал фотографию Неймар.

По сведениям французских СМИ, на полное восстановление бразильцу понадобится около трех недель. Таким образом, нападающий не поможет парижскому гранду в ответном матче против мюнхенской «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится 8 марта.

В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провел 20 матчей, забил 13 голов и отдал 11 ассистов.