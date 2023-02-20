Антонетти - первый тренер «Страсбурга» в 21-м веке, выигравший дебютный матч

В матче двадцать четвертого тура французского чемпионата «Страсбург» обыграл со счетом 2:1 «Анже», отметив приличествующим образом дебют нового тренера - Фредерика Антонетти. Он вернулся к тренерской деятельности после расставания с «Метцом».

Как оказалось, Антонетти стал первым тренером «Страсбурга», который смог выиграть в первом же своем матче. Последним, кто добился чего-то подобного, был в ноябре 1999 года Клод Ле Руа, тогда его команда обыграла «Сент-Этьен» с минимальным преимуществом.

В следующем туре «Страсбургу» предстоит сыграть на выезде с «Клермоном», это будет 26 февраля.