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Чемпионат Франции. Лига 1

Эз - самый успешный тренер «Ланса» после 100 побед

20 Февраля 2023 • 04:40 Комментировать
Ланс
3:1
Нант
окончен

В матче двадцать четвертого тура чемпионата Франции «Ланс» принимал дома «Нант» и уверенно победил со счетом 3:1. Это был хороший подарок для наставника  «Ланса» Франка Эза, который провел свой сотый матч у руля клуба.

В них ему удалось добыть 46 побед - и это лучший результат в истории клуба, всплеск успешности которого пришелся на вторую половину 90-х годов прошлого века, когда «Ланс» стал чемпионом Франции и дважды выигрывал Кубок французской лиги. Эз работает с «Лансом» с 2020 года, в следующем туре французском чемпионате клуб сыграет с «Монпелье», это случится двадцать пятого февраля. 

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Ланс Франк Эз
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