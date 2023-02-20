Эз - самый успешный тренер «Ланса» после 100 побед

В матче двадцать четвертого тура чемпионата Франции «Ланс» принимал дома «Нант» и уверенно победил со счетом 3:1. Это был хороший подарок для наставника «Ланса» Франка Эза, который провел свой сотый матч у руля клуба.

В них ему удалось добыть 46 побед - и это лучший результат в истории клуба, всплеск успешности которого пришелся на вторую половину 90-х годов прошлого века, когда «Ланс» стал чемпионом Франции и дважды выигрывал Кубок французской лиги. Эз работает с «Лансом» с 2020 года, в следующем туре французском чемпионате клуб сыграет с «Монпелье», это случится двадцать пятого февраля.