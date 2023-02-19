Мбаппе: «Я не хотел уколоть Неймара»

После поражения от «Баварии» (0:1) в первом матче плей-офф Лиги чемпионов форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе обратился к своим партнёрам с призывом хорошо есть и хорошо спать, думая об ответном поединке. В то же время Неймар на следующий день после того матча поучаствовал в турнире по покеру и посетил «Макдональдс». После игры с «Лиллем» Мбаппе дал комментарий по поводу своих слов.

«Я не хотел уколоть Неймара. В нынешней ситуации нам точно не нужно упрекать друг друга. Это просто был мой совет всей команде», - сказал Мбаппе Prime Video.

Напомним, что Неймар получил травму в воскресном матче против «Лилля» (4:3). Французские СМИ говорят о том, что бразилец может пропустить до трёх недель.