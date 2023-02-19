Названы примерные сроки восстановления Неймара

В воскресном матче чемпионата Франции против «Лилля» травму получил нападающий «ПСЖ» Неймар. Бразилец оступился, и его голеностоп вывернулся. Как следствие, покинуть футбольное поле Неймар смог только на носилках.

Рулевой «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил после игры о том, что у Неймара имеется растяжение связок лодыжки. Как сообщает Le Parisien, 31-летний форвард может пропустить до трёх недель. Отмечается, что Неймар вряд ли сыграет за «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» 8 марта.

Напомним, что «ПСЖ» обыграл «Лилль» со счётом 4:3. Неймар стал автором одного из забитых мячей своей команды.