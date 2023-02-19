Мбаппе предъявил претензии защитникам «ПСЖ»

В воскресенье «ПСЖ» добился победы над «Лиллем» в домашнем матче чемпионата Франции со счётом 4:3. Команда Кристофа Галтье проявила характер – до 87-й минуты парижане проигрывали 2:3.

После того, как «ПСЖ» пропустил от «Лилля» в третий раз на 69-й минуте, форвард Килиан Мбаппе предъявил претензии защитникам.

«Вы обороняетесь вчетвером против одного», - сказал Мбаппе футболистам обороны, о чём рассказывает RMC Sport.

Следующий матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт в воскресенье, 26 февраля. В этот день команда Кристофа Галтье будет играть против «Марселя» на поле соперника.