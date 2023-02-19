Головин: «Рад и победе, и своему голу»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о победе над «Брестом» в поединке 24-го тура французского чемпионата. Хавбек отметился голом, а монегаски выиграли со счетом 2:1.

«Нам важно стабильно набирать очки в каждом туре. Выиграли закономерно и по делу. Имели преимущество и моменты, забив по голу в каждом тайме. Рад и победе, и своему голу», - приводятся слова Александра на страницах «Спорт-экспресса».

Благодаря сегодняшней победе «Монако» набрал 50 баллов и поднялся на второе место в турнирной таблице Лиги 1. Монегаски отстают от лидирующего «ПСЖ» на семь пунктов.