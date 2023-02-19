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Чемпионат Франции. Лига 1

Кимпембе назвал фантастическим матч «ПСЖ» против «Лилля»

19 Февраля 2023 • 19:01 Комментировать (1)

Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе высказался об игре команды в поединке против «Лилля» в рамках 24-го тура чемпионата Франции. Парижане выиграли со счетом 4:3.

«Это был фантастический матч. В такой тяжелой игре мы смогли взять себя в руки и отпраздновали победу. Что касается моей речи в Монако, то она не была продуманной заранее. Это был особый момент с болельщиками. Уважение и смирение – это главные слова», - передает слова футболиста PVSportFR.

После гостевого поражения от «Монако» (1:3) в прошлом туре Лиги 1 Преснель пошел общаться с поклонниками команды, хотя капитан «ПСЖ» Маркиньос попросил партнеров не подходить к трибунам.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Преснел Кимпембе
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Комментарии (1)
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Alex1972
19 Февраля 2023 в 19:18
Пока твоя игра не фантастическая...
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