Кимпембе назвал фантастическим матч «ПСЖ» против «Лилля»

Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе высказался об игре команды в поединке против «Лилля» в рамках 24-го тура чемпионата Франции. Парижане выиграли со счетом 4:3.

«Это был фантастический матч. В такой тяжелой игре мы смогли взять себя в руки и отпраздновали победу. Что касается моей речи в Монако, то она не была продуманной заранее. Это был особый момент с болельщиками. Уважение и смирение – это главные слова», - передает слова футболиста PVSportFR.

После гостевого поражения от «Монако» (1:3) в прошлом туре Лиги 1 Преснель пошел общаться с поклонниками команды, хотя капитан «ПСЖ» Маркиньос попросил партнеров не подходить к трибунам.