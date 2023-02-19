Галтье прокомментировал волевую победу «ПСЖ»

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал волевую победу над «Лиллем» в матче 24-го тура чемпионата Франции. Парижане выиграли со счетом 4:3.

«Переживал ли я за свое будущее при счете 2:3? Тренер «ПСЖ», который проигрывает четыре матча подряд, явно имеет проблемы. Но я могу вам сказать, что у меня есть полная поддержка со стороны руководства», - передает слова тренера RMC Sport.

До сегодняшнего поединка «ПСЖ» потерпел три поражения кряду. Столичный коллектив уступил «Марселю» (1:2), «Монако» (1:3) и мюнхенской «Баварии» (0:1).

Следующий матч подопечные Галтье сыграют против «Марселя» в гостях. Матч состоится 26 февраля.