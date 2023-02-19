Мбаппе высказался о травме Неймара

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе пообщался с представителями СМИ после поединка с «Лиллем» в рамках 24-го тура чемпионата Франции.

«Не самый лучший матч. Мы допустили очень много ошибок. Однако даже в ситуации, когда все было против нас, мы смогли одержать победу. «ПСЖ» доказал, что является настоящей командой.

Повреждение Неймара? Надеюсь, он вернется как можно скорее. Это ключевой футболист для нас», - передает слова Мбаппе Le Parisien.

Поединок между «ПСЖ» и «Лиллем» завершился победой столичного клуба со счетом 4:3. Решающий гол на 95-й минуте забил аргентинский нападающий Лионель Месси.