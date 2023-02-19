Месси оторвался от Роналду по голам со штрафных

В воскресенье «ПСЖ» вырвал победу над «Лиллем» в календарном матче чемпионата Франции – 4:3. Автором победного гола стал нападающий Лионель Месси – аргентинец красиво забил со штрафного в добавленное ко второму тайму время.

Теперь на счету Лионеля Месси 61 гол со штрафных ударов. Что касается Криштиану Роналду, который сейчас выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср», то звёздный португалец имеет на своём счету 58 голов со штрафных. Об этом рассказывает Sports.ru.

Стоит отметить, что Лионеля Месси и Криштиану Роналду футбольные фанаты продолжают регулярно сравнивать, хотя они постепенно выходят на закаты своих карьер.