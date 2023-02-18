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Чемпионат Франции. Лига 1

Ротен: «ПСЖ» нужен Зидан»

18 Февраля 2023 • 14:41 Комментировать

Экс-хавбек сборной Франции и «ПСЖ» Жером Ротен отреагировал на слухи о смене главного тренера в «ПСЖ». На место Кристофа Галтье сватают бывшего наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана.

«ПСЖ» нужен звездный главный тренер. Зинедин Зидан – самый подходящий вариант для этой работы. В раздевалке команды должен быть серьезный авторитет, к которому бы прислушивались. Такой человек – Зидан. Его все уважают за невероятные достижения в футболе. Он способен принимать важные решения, что не может делать Галтье», - передает слова Ротена RMC Sport.

Последним местом работы «Зизу» был мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Жером Ротен
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