Ди Мария: «ПСЖ» дал Мбаппе всю власть рядом с лучшим игроком в истории»

Экс-игрок «ПСЖ» Анхель ди Мария высказался о полномочиях форварда Килиана Мбаппе.

«Думаю, что вся Франция возложила на Мбаппе большую ответственность. Люди, президент, «ПСЖ». Они заставили его остаться, когда он мог уйти, и дали ему всю власть. Но нужно учитывать, когда они дали ему всю власть рядом с лучшим игроком в истории [Месси].

Думаю, они дали Мбаппе такие полномочия, потому что он француз, потому что он там родился, и потому он выиграл чемпионат мира», - сказал ди Мария аргентинскому филиалу ESPN.

Напомним, что Килиан Мбаппе играет за «ПСЖ» с сезона 2017/2018 после перехода из «Монако».