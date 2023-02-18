Экс-тренер «Реала» Шустер назвал отличие между Месси и Марадоной

Футбольный тренер Бернд Шустер, ранее поработавший в мадридском «Реале», провел параллель между двумя легендарными аргентинскими нападающими – Диего Армандо Марадоной и Лионелем Месси.

«Месси никогда не говорил, что готов умереть за свою страну и народ. Он держит это в себе. Этим он отличается от Марадоны. Диего никогда не боялся выражать свои чувства», - передает слова специалиста AS.

Напомним, что Месси вместе со сборной Аргентины стал триумфатором чемпионата мира – 2022. В финале южноамериканцы переиграли Францию (3:3, 4:2 – по пенальти). На мундиале Лео отметился семью голами и тремя результативными передачами.