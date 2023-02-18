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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси не тренируется с игроками «ПСЖ»

18 Февраля 2023 • 09:57 Комментировать

Форвард Лионель Месси не принимал участия в командном тренировочном занятии «ПСЖ» перед встречей с «Лиллем» в чемпионате Франции. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Марк Меченуа. 35-летний аргентинец занимался по индивидуальной программе.

Встреча между «ПСЖ» и «Лиллем» состоится в воскресенье, 19 февраля. Перед этим поединком хозяева занимают первое место в турнирной таблице, а гости располагаются на пятой строчке.

Напомним, что подопечные Кристофа Галтье идут на серии из трех поражений подряд. В последнем поединке парижская команда на своем поле проиграла мюнхенской «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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