Месси не тренируется с игроками «ПСЖ»

Форвард Лионель Месси не принимал участия в командном тренировочном занятии «ПСЖ» перед встречей с «Лиллем» в чемпионате Франции. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Марк Меченуа. 35-летний аргентинец занимался по индивидуальной программе.

Встреча между «ПСЖ» и «Лиллем» состоится в воскресенье, 19 февраля. Перед этим поединком хозяева занимают первое место в турнирной таблице, а гости располагаются на пятой строчке.

Напомним, что подопечные Кристофа Галтье идут на серии из трех поражений подряд. В последнем поединке парижская команда на своем поле проиграла мюнхенской «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов.