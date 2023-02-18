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Агент Доннаруммы сетует на прессу

18 Февраля 2023 • 08:32 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма впал в немилость журналистам, став одним из самых критикуемых персонажей в составе своего клуба. На это сетует его агент Рафаэла Пимента, которая вступилась за своего подопечного, перебравшегося в «ПСЖ» летом 2021 года.

- Пресса ведет себя двулико с Доннаруммой. То хвалит его, то потом ругает. Они очень быстро меняют свою позицию. Из-за его статуса, известности, Доннарумму часто обсуждают, но уже хватит. Надеюсь, это прозвучит объективно - он один из лучших в мире, - цитирует Пименту Telefoot. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Рафаэла Пимента Рафаэла Пимьента
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