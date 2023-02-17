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Раскрыта потенциальная проблема в трансфере Неймара слухи

17 Февраля 2023 • 16:50 Комментировать

«ПСЖ» рассчитывает продать форварда Неймара в летнее трансферное окно. В прессе проскакивала информация о том, что услуги звёздного бразильца были предложены ряду топовых клубов Английской премьер-лиги.

Впрочем, в любом потенциальном трансфере Неймара есть проблема. Пока что ни один клуб не готов платить бразильцу 37 миллионов евро в год. Об этом журналист Кристиан Фальк написал в колонке на CaughtOffside.

Напомним, что «ПСЖ» в 2017 году заплатил «Барселоне» за переход Неймара 222 миллиона евро. Это рекордный трансфер в истории футбола.

31-летний Неймар в сезоне 2022/2023 забил 17 голов и отдал 16 голевых передач в 28 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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