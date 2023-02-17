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Игроки «ПСЖ» недовольны Галтье слухи

17 Февраля 2023 • 16:21 Комментировать

Рулевой «ПСЖ» Кристоф Галтье оказался под давлением после ряда неудовлетворительных результатов команды, в частности после поражения от «Баварии» со счётом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает Foot Mercato, некоторые футболисты «ПСЖ» недовольны Кристофом Галтье. Они не верят, что специалист сможет вывести команду на более высокий уровень. Эти игроки считают подход Галтье устаревшим, а тренера – тактически ограниченным.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Кристоф Галтье может быть уволен в марте, если «ПСЖ» не сможет пройти «Баварию» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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