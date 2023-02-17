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Зидан высказался о возвращении к тренерской работе

17 Февраля 2023 • 15:23 Комментировать

Известный в прошлом футболист Зинедин Зидан стал послом команды «Альпин» в Формуле-1. Это не помешает французу вернуться к тренерской работе, если он получит предложение.

«Если я приму команду, это не помешает. Я хочу вернуться к тренерской работе. Не знаю, как долго я буду без клуба. Возможно, я буду свободным до июня. Но всё может быстро измениться», - сказал Зидан журналистам.

Напомним, что Зинедин Зидан находится без клуба после ухода из «Реала» по завершению сезона 2020/2021. В последнее время слухи активно связывают 50-летнего специалиста с «ПСЖ», где под давлением оказался Кристоф Галтье.

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Зинедин Зидан
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