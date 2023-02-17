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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» выдвинул ультиматум главному тренеру Галтье

17 Февраля 2023 • 08:48 Комментировать

В «ПСЖ» недовольны последними результатами команды. Руководство клуба подумывает об увольнении Кристофа Галтье с поста главного тренера.

Как стало известно журналистам RMC Sport, специалиста могут отправить в отставку в начале марта. Это произойдет, если парижане не выйдут в четвертьфинал Лиги чемпионов. В первом матче чемпион Франции потерпел домашнее поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1. Ответная встреча состоится 8 марта.

Если Галтье будет уволен, «ПСЖ» бросит все силы на подписание контракта с Зинедином Зиданом. Также в руководстве готовы рассмотреть кандидатуру немца Томаса Тухеля, ранее работавшего с командой.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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